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Снова винят во всем США. У Путина придумали новую версию "атаки" дронов на Кремль

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Четверг 04 мая 2023 12:48
Снова винят во всем США. У Путина придумали новую версию "атаки" дронов на Кремль Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как Россия обвинила Украину в якобы атаке "дронов" на Кремль, в стране-агрессоре придумали новую версию событий. Теперь в Москве решили положить ответственность за "удар" на США.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Он заявил, что попытки Киева и Вашингтона "откреститься" от причастности к "атаке" БПЛА на Кремль "смехотворны".

"Мы хорошо знаем, что решение о таких "терактах" принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", - сказал пресс-секретарь.

Пескову также задали вопрос, стоят ли, по мнению Кремля, за "атакой" дронов США. На что он ответил: "Безусловно. Такие решения - определение целей и средств - это все диктуется Киеву из Вашингтона".

"Атака" дронов на Кремль

Вчера в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников.

При этом в ОП уверяют, что Украина не атаковала Кремль той ночью или какие-либо другие объекты на территории РФ.

Президент Владимир Зеленський также заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль - страна использует оружие для защиты своей территории.

Кроме того, в ISW считают, что Россия могла организовать "атаку" на Кремль, чтобы добиться большей мобилизации.

Подробнее об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.

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