Хотят перехватить информационную инициативу, - Подоляк о ночных ударах по Кремлю

Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории России. Обвинения противника являются лишь попыткой перехватить информационную инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для СМИ.

Целями наших воинов являются исключительно военные объекты на временно оккупированных территориях Украины.

"Очевидно, что атаки на объекты типа Кремля абсолютно не решают никаких военных задач и не способствуют подготовке контрнаступательной операции. Наша стратегия заключается в уничтожении тыловых резервов врага на оккупированных территориях. Это абсолютно соответствует международному праву, в частности Женевским конвенциям, которых Украина продолжает придерживаться", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, заявления России о якобы задержании группы диверсантов в Крыму и атаки дронов по Кремлю являются подготовкой к конкретным провокациям со стороны самой РФ. Также это попытка перехватить информационную инициативу, чтобы подготовить соответствующий информационный фон, погрузить общество в негативные ожидания.

"Понятная стратегия деморализации, которую РФ использует накануне соответствующих действий украинских вооруженных сил, а также попытка существенно уменьшить крайне негативный фон для России после постоянного обстрела гражданских домов и гражданских объектов Украины в последние дни", - добавил Подоляк.

Своими обвинениями Кремль пытается оттянуть внимание мировых СМИ от своих актов терроризма, оправдать свои преступления перед собственным населением и деморализовать сообщества перед наступательными действиями Украины.

Ночная атака на Кремль

В России заявили о том, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности, отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал.

Российский диктатор Владимир Путин, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не пострадал и вообще не находился в Кремле на момент "удара".

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.