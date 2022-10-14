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Орбан заявил о существовании "лагеря мира" по поводу войны в Украине

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Пятница 14 октября 2022 19:51
Орбан заявил о существовании "лагеря мира" по поводу войны в Украине Фото: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия заявила о существовании "лагеря мира", где решение войны в Украине могут видеть мирными переговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть почтенный философ по имени Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - заявил Орбан.

По его словам, в "лагерь мира" входит и Венгрия, и там решение войны в Украине видят из-за мирных переговоров. Орбан считает, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения – это сомнительный механизм. Он считает, что санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являемся поставщиками", - заявил премьер.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.

Также Папа Римский призвал Путина и Зеленского найти выход из войны.

До этого Илон Маск также предложил по окончании войны организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины , но уже под эгидой ООН. Он создал опрос, в котором большинство пользователей не поддержали его идею.

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