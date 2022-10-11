ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Орбан изложил альтернативный взгляд на реальность и мир с Россией с помощью Трампа

Новина українською →
Будапешт, Вторник 11 октября 2022 14:37
Орбан изложил альтернативный взгляд на реальность и мир с Россией с помощью Трампа Фото: Орбан предложил вернуть Трампа (facebook.com/ orbanviktor1)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры о прекращении огня в Украине должны вести США и Россия. И здесь надежда только на бывшего президента США Дональда Трампа, лишившегося поста два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Орбана берлинскому журналу Cicero, которое цитирует издание Spiegel.

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии изложил альтернативный взгляд на реальность. "Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", - объявил он.

Орбан заявил, что Украина могла дать отпор российским захватчикам только потому, что получила военную поддержку от США. Он ясно дал понять, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. "Сейчас то, что я скажу, прозвучит жестоко. Но надежда на мир носит имя Дональда Трампа", - сказал Орбан.

Ранее крайне правый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потряс европейцев нацистскими заявлениями о "смешении рас". Он также резко раскритиковал западную военную поддержку Украины, позиционируя себя главным союзником Москвы в Европейском союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Дональд Трамп
NEWS
Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной
Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну