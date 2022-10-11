Орбан изложил альтернативный взгляд на реальность и мир с Россией с помощью Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры о прекращении огня в Украине должны вести США и Россия. И здесь надежда только на бывшего президента США Дональда Трампа, лишившегося поста два года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Орбана берлинскому журналу Cicero, которое цитирует издание Spiegel .

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии изложил альтернативный взгляд на реальность. "Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", - объявил он.

Орбан заявил, что Украина могла дать отпор российским захватчикам только потому, что получила военную поддержку от США. Он ясно дал понять, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. "Сейчас то, что я скажу, прозвучит жестоко. Но надежда на мир носит имя Дональда Трампа", - сказал Орбан.