Вновь отсрочил шатдаун. Байден подписал временный бюджет США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент подписал закон о дальнейших дополнительных ассигнованиях и других продлениях, 2024", который обеспечивает ассигнования федеральным агентствам на 2024 финансовый год для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для остальных восьми законопроектов об ассигнованиях предусматривает финансирование до 8 марта 2024 года.

Что предшествовало

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить на нужды нацбезопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на новое финансирование помощи Украине. Однако пакет не поддержал Конгресс.

Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Недавно СМИ сообщили о том, что президент согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.

Впоследствии Сенат США принял законопроект о сокращении расходов, чтобы предотвратить "шатдаун". Голосование прошло чуть более чем за 24 часа до того, как финансирование нескольких правительственных учреждений должно прекратиться.

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