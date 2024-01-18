За день до "шатдауна". Сенат поддержал временный бюджет США, дальше решение за Палатой
Сенат США принял законопроект о сокращении расходов, чтобы предотвратить "шатдаун". Голосование прошло чуть более чем за 24 часа до того, как финансирование нескольких правительственных учреждений должно было прекратиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Сегодня, 18 января, Сенат принял законопроект о предотвращении частичной остановки работы правительства, поскольку Конгресс спешит, чтобы направить президенту Джо Байдену временный законопроект о финансировании федеральных учреждений до начала марта.
Голосование 77 против 18 расчистило путь для голосования в Палате представителей, которое даст законодателям больше времени для принятия законопроектов о расходах на общую сумму 1,66 триллиона долларов для финансирования правительства до осени.
Этот план позволит сохранить большую часть федеральных расходов на прежнем уровне и одновременно укрепить вооруженные силы.
"Нам предстоит проделать огромную работу за короткое время, чтобы подготовить серьезные законопроекты об ассигнованиях, свободные от партийных ядовитых таблеток, которые защитят ключевые инвестиции в будущее нашей страны", - заявила сенатор Пэтти Мюррей.
Финансовая помощь от США
Напомним, еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить на нужды национальной безопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на новое финансирование помощи Украине.
Но такой пакет не поддержали в Конгрессе. Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.
Уже более месяца между республиканцами и демократами идут переговоры о компромиссе в вопросе границ.
Вчера президент Джо Байден пригласил лидеров демократов и республиканцев в Палате представителей и Сенате, чтобы обсудить свою инициативу.
Уже сегодня СМИ сообщили о том, что президент согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.
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