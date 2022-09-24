RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снова открещиваются от войны. В Беларуси пообещали не наносить удар по Украине

Фото: Владимир Макей, глава МИД Беларуси (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея, которое приводит "Белта".

"Следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.)", - заявил Макей.

При этом министру задали уточняющий вопрос о возможности использования Россией Беларуси для нанесения ядерного удара по Украине.

"Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - ответил Макей.

Отметим, что Беларусь считают соагрессором в войне РФ против Украины, поскольку в том числе с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на украинскую суверенную территорию. Также оккупанты используют Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.

Напомним, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который состоялся 22 февраля, обещал, что российские войска не будут вторгаться в Украину с белорусской территории.

Также мы писали, что российские наемники готовят провокации на границе Украины и Беларуси, для этого им передали форму ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьМИД БеларусиВойна России против Украины