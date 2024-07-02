Снова три очереди отключений света одновременно. Как завтра будут действовать графики

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 июля, по Украине весь день применяют три очереди отключений света одновременно. На практике это означает, что электроснабжения нет и в "серых" зонах графиков.

Как объяснял гендиректор Yasno Сергей Коваленко, на фоне таких более жестких ограничений света в Киеве в среднем не будет по 8-12 часов за день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.