Снова три очереди отключений света одновременно. Как завтра будут действовать графики

В Украине завтра, 3 июля, отключать свет по графикам будут весь день. Также планируется применить более жесткие ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 - две очереди, в другие часы суток - три очереди отключений одновременно", - сказано в сообщении компании.
Там отметили, что в Украине продолжает наблюдаться высокий уровень потребления электроэнергии из-за жары.
Украинцев в очередной раз призвали экономно потреблять электроэнергию.
Напомним, сегодня, 2 июля, по Украине весь день применяют три очереди отключений света одновременно. На практике это означает, что электроснабжения нет и в "серых" зонах графиков.
Как объяснял гендиректор Yasno Сергей Коваленко, на фоне таких более жестких ограничений света в Киеве в среднем не будет по 8-12 часов за день.
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