Знову три черги відключень світла одночасно. Як завтра діятимуть графіки

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, в Україні весь день застосовують три черги відключень світла одночасно. На практиці це означає, що електропостачання немає і в "сірих" зонах графіків.

Як пояснював гендиректор Yasno Сергій Коваленко, на тлі таких жорсткіших обмежень світла в Києві в середньому не буде по 8-12 годин на день.

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