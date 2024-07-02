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Знову три черги відключень світла одночасно. Як завтра діятимуть графіки

Фото: в Україні завтра запровадять графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 3 липня, будуть відключати світло за графіками весь день. Також планується застосувати більш жорсткі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 - дві черги, в інші години доби - три черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні компанії.

Там зазначили, що в Україні продовжує спостерігатись високий рівень споживання електроенергії через спеку.

Українців вкотре закликали економно споживати електроенергію.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, в Україні весь день застосовують три черги відключень світла одночасно. На практиці це означає, що електропостачання немає і в "сірих" зонах графіків.

Як пояснював гендиректор Yasno Сергій Коваленко, на тлі таких жорсткіших обмежень світла в Києві в середньому не буде по 8-12 годин на день.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світлаГрафік відключення світла