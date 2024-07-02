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Снова три очереди отключений света одновременно. Как завтра будут действовать графики

Украина, Вторник 02 июля 2024 17:52
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Снова три очереди отключений света одновременно. Как завтра будут действовать графики Фото: в Украине завтра введут графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 3 июля, отключать свет по графикам будут весь день. Также планируется применить более жесткие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 - две очереди, в другие часы суток - три очереди отключений одновременно", - сказано в сообщении компании.

Там отметили, что в Украине продолжает наблюдаться высокий уровень потребления электроэнергии из-за жары.

Украинцев в очередной раз призвали экономно потреблять электроэнергию.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 июля, по Украине весь день применяют три очереди отключений света одновременно. На практике это означает, что электроснабжения нет и в "серых" зонах графиков.

Как объяснял гендиректор Yasno Сергей Коваленко, на фоне таких более жестких ограничений света в Киеве в среднем не будет по 8-12 часов за день.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света График отключения света
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