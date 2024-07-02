Снова три очереди отключений света одновременно. Как завтра будут действовать графики

В Украине завтра, 3 июля, отключать свет по графикам будут весь день. Также планируется применить более жесткие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 - две очереди, в другие часы суток - три очереди отключений одновременно", - сказано в сообщении компании. Там отметили, что в Украине продолжает наблюдаться высокий уровень потребления электроэнергии из-за жары. Украинцев в очередной раз призвали экономно потреблять электроэнергию.