Знову три черги відключень світла одночасно. Як завтра діятимуть графіки

В Україні завтра, 3 липня, будуть відключати світло за графіками весь день. Також планується застосувати більш жорсткі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 - дві черги, в інші години доби - три черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні компанії. Там зазначили, що в Україні продовжує спостерігатись високий рівень споживання електроенергії через спеку. Українців вкотре закликали економно споживати електроенергію.