Опять врет? Эксперт оценил, реальны ли потери "вагнеровцев" в Бахмуте, которые назвал Пригожин

"Я думаю, что Пригожин как всегда манипулирует информацией, ведь доверять нашему противнику как минимум не стоит. Пригожин врет каждый раз, когда открывает рот, а это значит, что цифры по его потерям такие, что не соответствуют действительности", - сказал Селезнев.

По поводу реальных цифр, военный эксперт привел слова американского президента Джо Байдена, который сообщал, что россияне в целом потеряли во время штурма Бахмута 100 тысяч убитыми и ранеными.

"Конечно, мы можем рассуждать, сколько раненых, а сколько убитых. Украинский министр обороны называл цифру где-то 70 000", - добавил он.

Селезнев также отметил, что Пригожин часто делает информационные вбросы, а значит доверять его статистике не стоит.

"Относительно потерь Вагнера, в определенной степени у меня это вызвало удивление, я не думал, что у Пригожина настолько большое войско. Возможно, это не конструктивная позиция, но не верю я в то, что он готов рассказывать о реальных потерях", - добавил он.

Что говорит Пригожин о потерях в Бахмуте

После своих заявлений о снарядном голоде и слов о выходе "вагнеровцев" из Бахмута, который якобы состоится 25 мая, Пригожин якобы решил раскрыть правду о реальных потерях своих военных в боях за Бахмут.

"За время ведения "спецоперации" я выбрал 50 тысяч заключенных, из них погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Примерно еще 20% - это раненые, которые не могут вернуться в течение трех месяцев", - заявил он в интервью пропагандисту Константину Долгову.

Заметим, что во время войны России против Украины, "вагнеровцы" фактически стали главной штурмовой силой от РФ на Бахмутском направлении.

Развеивание мифов относительно заявлений Пригожина

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый развеял заявления Пригожина о том, что якобы руководство РФ прекратило поставлять им оружие и снаряды и они больше не могут воевать на Бахмутском направлении.

По данным представителя штаба операции Объединенных сил, на следующие сутки после данных заявлений, на направлении Донбасса в целом произошло 524 обстрела со стороны россиян.

"Поэтому разговоры их о каких-то снарядных голодах - это фейк. 28 боестолкновений произошло, 10 авианалетов, 203 оккупантов уничтожено, 216 были ранены и пятеро попали в плен", - сообщил Череватый.

Детальнее о ситуации в Бахмуте и мотивах, которые преследует Пригожин, можно узнать в материале РБК-Украина.

К тому же Пригожин уже сообщал, что его наемники покинут Бахмут 10 мая, однако несмотря на громкие заявления, этого не произошло.

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