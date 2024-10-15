Где дешевле купить овощи и фрукты: сравнение цен на рынке и в супермаркетах

В поисках лучшей цены на продукты часть украинцев идет на рынок, другие предпочитают супермаркеты. Сейчас продолжается сезон закупок на зиму, поэтому актуальным остается вопрос, где выгоднее приобрести овощи и фрукты.

Картофель

Сделать запас картофеля на зиму обойдется втрое дороже, чем в прошлом году. Из-за погодных условий и неурожая стоимость держится на высоком уровне. Подобная ситуация наблюдается и на рынках, и в сетях супермаркетов.

На рынке "Столичный" в Киеве картофель продают по цене 24-26 грн/кг, на районных рынках овощ стоит от 23 грн/кг. В Днепре цена на картофель 25-30 грн/кг, на рынках Винницы – около 25 грн/кг. На рынке "Хитрый" в Полтаве цены на картофель в выходные были на уровне от 20 грн/кг и выше.

В супермаркетах можно найти более низкую цену, но только на акционные предложения. К примеру, в Novus цена составляет 19,99 грн/кг. В АТБ – 24,95 грн/кг, в Varus – 25 грн/кг, в "Сильпо" стоимость зависит от сорта и стартует от 28,2 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

Лук

Репчатый лук – еще один овощ, который обычно закупают на зимний сезон. Его стоимость на киевском рынке "Столичный" составляет 14-16 грн/кг, в Полтаве – 17 грн/кг, в Каменском на Днепропетровщине – 20-25 грн, у продавцов на рынке Днепра – по 25 грн/кг.

В сетях супермаркетов стоимость лука ниже: в АТБ – 15,95 грн/кг, в "Сильпо" – 15,4 грн/кг, в "Эко-маркете" – 15,3 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

Тыква

В Украине начался сезон тыквы, поэтому цены на этот овощ доступны. В Киеве на рынках продают тыкву в среднем за 10 грн/кг (рынок "Столичный"). Уже очищенную тыкву на рынке в Оболонском районе можно купить за 15-20 грн/кг. В Полтаве цены стартуют от 8 грн/кг, на Днепропетровщине в Каменском – 15 грн стоит килограмм нечищеной тыквы, 20 грн/кг – очищенной.

В супермаркетах цены похожие. Покупателям VARUS предлагают тыкву за 11,6 грн/кг, в "Сильпо" и Novus овощ стоит 15 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Огурцы

Сезон грунтовых огурцов уже подошел к концу, поэтому в продаже представлена ​​тепличная продукция. На районных рынках Киева цены от 65 грн/кг, на "Столичном" – 50-70 грн/кг. В Виннице огурцы стоят 70 грн/кг, в Полтаве – 65 грн/кг.

Относительно ситуации с ценами в супермаркетах: в АТБ украинский тепличный огурец стоит 79,89 грн/кг, такая же цена на импортный огурец из Турции, у Novus овощ стоит 77,89 грн/кг, в Varus - 78,6 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Помидоры

Самые дешевые помидоры сорта "сливки" на рынках можно найти за 30 грн/кг. Это еще урожай из открытого грунта. В Киеве на "Столичном" цена составляет 25-35 грн/кг, в Полтаве цены варьируются от 30 до 35 грн/кг, в Каменском – от 30 грн/кг. При этом стоимость других сортов значительно выше. Розовые помидоры – в диапазоне 60-90 грн за килограмм у продавцов на рынках.

В супермаркетах помидоры стоят подороже. Тепличные томаты в АТБ – 79,89 грн/кг, розовые помидоры в Varus – 117,6 грн/кг, а в Novus – 94,99 грн/кг.

Сливы

Сезон слив скоро закончится, поэтому цены понемногу растут. Популярные сорта "венгерка", "президент" стоят в среднем 45-55 грн/кг на "Столичном", на районных рынках – 50-70 грн/кг. На рынке Полтавы сливу продают по 45 грн/кг, на Днепропетровщине – 55-70 грн/кг.

Скриншот varus.ua

В супермаркетах Varus цена на украинскую сливу составляет 59,9 грн/кг, в "Эко-маркете" – 69,9 грн/кг. В "Сильпо" импортная черная слива из Турции стоит 108,9 грн/кг.

Яблоки

Минимальная цена на украинские яблоки на "Столичном" в Киеве – 20 грн/кг, самые дорогие обойдутся в 45 грн/кг. На рынке Полтавы яблоки стоят от 25 грн, в Днепре – от 25 до 40 грн/кг, в зависимости от сорта и размера.

Яблоко украинское в супермаркетах АТБ предлагают за 26,79 грн/кг, в Varus за 29,9 грн можно купить фрукт сортов "украинское", "ред принц", "чемпион", в Novus самые дешевые яблоки сорта "голден" – 24,99 грн/кг, а "украинское" стоит 27,99 грн/кг.

Виноград

На районных рынках Киева виноград сортов "розовый", "кардинал" стоит в среднем 120 грн/кг, кишмиш – 80-90 грн/кг, молдавский синий – 75-80 грн за килограмм.

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах такая стоимость: в АТБ виноград кишмиш – 109,95 грн/кг, розовый – 104,95 грн/кг, синий из Молдовы – 84,95 грн/кг. В Novus виноград "молдова" обойдется в 109 грн/кг, кишмиш – 114 грн/кг, розовый – 139 грн/кг.

При подготовке использовались: данные сетей супермаркетов, сайта GoToShop и рынка "Столичный", публикации "Суспильне Днепр", "Суспильне Полтава", "Наш Репортер" (Каменское), "20 хвилин" (Винница).