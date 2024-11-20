Снова 4 позиции. Белорусская пропаганда нафантазировала нападение со стороны Запада

Государственное телевидение Беларуси вновь заявило о якобы планах оппозиции совершить переворот в стране. Нападение якобы будет происходить по четырем направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусские СМИ заявляют, что у оппозиции якобы есть планы напасть на 4 территории на юго-западе страны. Привлекать к нападению якобы собираются вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины.

В Беларуси заявили, что сначала должны напасть "банды националистов", затем будут привлечены наемники и силы НАТО. При этом готовить потенциальных участников нападения помогают польские спецслужбы.

"В Украине, Польше и Литве при поддержке местных властей созданы боевые формирования. Их обучают, тренируют, обкатывают перед главной задачей. Замыслы очень схожи с фашистскими", - заявили белорусские СМИ.

Не первые подобные заявления

В марте 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита к российскому диктатору Владимиру Путину заявил о "подготовке нападения на Беларусь".

Тогда он говорил, что "нападение на Беларусь готовилось с четырех позиций". При этом Лукашенко даже привез Путину карту, чтобы показать, откуда именно якобы должны были атаковать Беларусь. Он утверждал, что совместные с Россией действия предотвратили эту атаку, и отметил, что война началась "с чистой совестью".

Его слова быстро стали основой для шуток и мемов. А фрагмент выступления начали монтировать в различные контексты, добавляя комические декорации, что сделало это высказывание интернет-шуткой.

Ситуация в Беларуси

Ранее Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси, заявив, что якобы украинские дроны залетели в Беларусь и их уничтожили ПВО.