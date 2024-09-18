Тест НМТ стал сложнее? Что об этом говорят в Минобразования
Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что в настоящее время в Украине наблюдается очень сильное расслоение в качестве образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника "Украинскому Радио".
Стал ли на самом деле НМТ сложнее
Согласно результатам проведенных исследований, в Украине произошло очень сильное расслоение в качестве образования.
"К сожалению, исследования показывают, что малокомплектная школа в селе очень отличается от школы в большом городе. Не последнюю роль здесь играют и репетиторы, к которым есть больший доступ в городе", - объяснил Винницкий.
Он добавил, что Минобразования сейчас работает над тем, чтобы выровнять это отличие.
"Но это не очень популярные решения, потому что дети должны будут ездить в опорные школы автобусами. Но такое решение нужно принимать, потому что страдает качество образования", - отметил чиновник.
Он рассказал также, что в этом году большое количество людей сетует на качество НМТ - якобы тест стал тяжелее.
"Но на самом деле это проявление образовательных потерь... К сожалению, уже четвертый год большая часть страны работает в онлайне, а это однозначно не способствует знаниям по математике, истории и другим предметам, а также навыкам общения, не очень развитым у наших поступающих. Ведь у них нет опыта презентаций, потому что коммуницируют преимущественно с монитором компьютера", - считает замминистра.
Он добавил, что сейчас на уровне министерства чиновники пытаются максимально вывести детей в оффлайн - на очное обучение.
"Такие же рекомендации предлагаем заведениям высшего образования. Конечно, это не касается красной зоны - Харькова, Запорожья, Николаева и т.д. Там обучение должно проходить в онлайне или полностью в укрытиях", - подытожил Винницкий.
Основное про НМТ в Украине
24 марта 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7132, которым отменила сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена - на фоне полномасштабного вторжения РФ.
Для выпускников школ был введен национальный мультипредметный тест (НМТ).
В 2022 и 2023 годах НМТ стал основной формой проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине. Он состоял из двух блоков: основного (в который вошли украинский язык и математика) и дополнительного (включал задания по учебному предмету, который поступающий мог выбрать сам).
В то же время студенты, желавшие продолжать обучение после бакалавриата, получили возможность проходить магистерский комплексный тест (МКТ) или магистерский тест учебной компетентности (МТУК).
В 2024 году формат НМТ был несколько изменен - он состоял уже из трех обязательных предметов и одного по выбору. Некоторые сдавали экзамен в условиях отключений и тревог.
Украинские выпускники, которые находились за границей, получили возможность сдать НМТ в 32-х странах мира. Для этого были созданы специальные экзаменационные центры.
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