Скидки на коммуналку и досрочная пенсия. Как военным получить льготы и куда обращаться

Льготы на коммуналку: как их оформить военному

Действующее законодательство предусматривает, что для оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги человек должен лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и подать два заявления:

заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы); заявление об установлении льготы.

"Когда подаете заявление о внесении сведений в ЕГАРП, также нужно предоставить паспорт гражданина Украины, документы, подтверждающие право на такую льготу, а также учетный номер регистрационной карты налогоплательщика", – объясняет собеседница.

Такие документы вместе с заявлением можно подать:

в сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров);

отправить по почте;

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение "Дия" (при наличии Дия.Подписи).

Есть некоторые нюансы в получении льгот по приобретению твердого топлива и скрепленного газа. В частности, для этого следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Фото: Льготу на коммунальные услуги и другие можно получить после того, как у военного будет удостоверение УБД (Общественное Львов)

"Это правило действует с декабря 2022 года. И сейчас можно подавать такие заявления в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или военной администрации, должностным лицам центра предоставления административных услуг. Получив такое заявление, его передают в течение трех рабочих дней структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения/органа Пенсионного фонда Украины", – говорит Алена Чмона.

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Дополнительно к заявлению надо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий право на льготу;

справку ИНН;

справку от предприятия или предоставляющего услуг о том, что жилое помещение не обеспечено электро-, тепло- или газоснабжением;

справку о зарегистрированных в жилом помещении лицах;

документы, подтверждающие родственную связь с этими лицами.

Обратите внимание. Такая льгота не будет предоставлена, если льготник не состоит на учете в ЕГАРП, или если для отопления дома используется природный газ или электроэнергия.

Досрочная пенсия: алгоритм оформления

Военные, получившие инвалидность из-за ранения или контузии, защищая Украину, а также имеющие заболевание, связанное с пребыванием на фронте, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Фото: За оформлением льгот нужно обращаться лично (dn.gov.ua)

Чтобы воспользоваться правом на назначение досрочной пенсии, военному следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Туда нужно подать следующие документы:

паспорт;

справку об ИНН;

документы, подтверждающие страховой стаж;

удостоверение УБД;

справку, где указан период участия в боевых действиях или АТО/ООС.

"При этом обращаться за назначением пенсии военный должен лично, поскольку обращение за назначением пенсии через представителя действующим законодательством по пенсионным вопросам не допускается. Хочу подчеркнуть, что действующим законодательством установлен размер пенсии, который не может быть менее 210% от прожиточного минимума, установленного для лиц, трудоспособность которых была потеряна», – говорит Алена Чмона.

Можно ли военному получить бесплатный земельный участок

Специалист напоминает, что с 24 февраля 2022 года в

"По предписаниям подпункта 5 пункта 27 раздела Х "Переходных положений" Земельного кодекса Украины безвозмездная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой безвозмездной передачи, разработка такой документации запрещается. Согласно подпункту 2 27 раздела Х "Переходных положений" Земельного кодекса Украины функционирование Государственного земельного кадастра считается приостановленным", – объясняет помощник адвоката.

Поэтому передача органами исполнительной власти, органами местного самоуправления земельных участков государственной, коммунальной собственности в собственность, пользование в период, когда функционирование Государственного земельного кадастра приостановлено, не осуществляется.

"Таким образом, сейчас получить земельный участок участнику боевых действий невозможно", – говорит специалист ЮК "Приходько и партнеры".