Осмотр врача и справки. Как быстро пройти ВВК мобилизованному: советы юриста

При прохождении военно-врачебных комиссий военнообязанными можно столкнуться с некоторыми проблемными моментами. Это не только очереди: иногда врачи, например, могут ненадлежащим образом осматривать мужчину призывного возраста и пропустить определенные диагнозы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Очереди и бюрократия. Как пройти ВВК по мобилизации ".

Как быстро пройти ВВК без бюрократии: советы специалиста

С проблемами при прохождении ВВК сталкивались многие военнослужащие и военнообязанные за два года полномасштабной войны в Украине, комментирует РБК-Украина Илья Шипко, юрист практики военного права и пересчета военных пенсий юридической компании "Приходько и партнеры".

По словам эксперта, проблемы в таких ситуациях бывают очень разные. Например, может иметь место ненадлежащий и некачественный осмотр состояния здоровья, ненадлежащее выявление болезней у военнообязанных врачами комиссий.

"Также можно столкнуться с неучтением и неуказанием в заключении всех имеющихся проблем со здоровьем и диагнозов и с отметкой в заключении ВВК "ограниченно пригодный к военной службе" у лиц со второй, третьей, а иногда и с первой группой инвалидности. С каждым месяцем войны такие проблемы все больше и больше становятся актуальными и неотложными», – описывает существующие проблемы юрист.

Однако есть определенный порядок действий, который поможет значительно упростить прохождение ВВК и решить возникающие в процессе проблемы.

"Прежде всего для того, чтобы врачи смогли учесть все ваши заболевания, нужно предоставлять врачебную документацию по тем или иным проблемам со здоровьем: заключения, эпикризы, рентген-снимки, результаты анализов и так далее", – анализирует Илья Шипко.

В целом в военкоматах врачи с большим доверием относятся к медицинской документации, полученной именно в государственных медицинских учреждениях, а не частных клиниках, отмечает он. Поэтому нужно к прохождению комиссии подготовить такие документы и при необходимости предоставить их профильному врачу.

"Обратите также внимание, что в случае неучета и игнорирования определенных диагнозов всегда есть возможность не согласиться с решением ВВК местного уровня и обжаловать его в областной ВВК, а затем при необходимости – и в ЦВЛК ", – добавляет эксперт.

А если человек с инвалидностью по решению комиссии признан ограниченно пригодным к военной службе и его пытаются мобилизовать, то всегда есть возможность с помощью юриста составить отказ от мобилизации в связи с отсутствием добровольного согласия, предусмотренного ст. 23 Закона Украины ''О мобилизации и мобилизационной подготовке", отмечает специалист.