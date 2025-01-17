Планирует ли Минэнерго повышать тариф на свет: ответ Галущенко

Министерство энергетики Украины пока не планирует повышать тариф на свет для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства энергетики Украины Германа Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он добавил, что установленный ранее тариф позволяет балансировать финансово, а также дает возможность не накапливать долгов в сегменте.

"На сегодня тариф (на электроэнергию, - ред.), который установлен на этот отопительный сезон, мы не планируем увеличивать, это если мы говорим о тарифе для населения", - заявил министр.

Тарифы на свет

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Сейчас тариф на свет составляет 4,32 грн/кВт-час. В то же время те, кто имеют двухзонные счетчики могут платить за электроэнергию меньше, поскольку с 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Отдельно добавим, что недавно в сети распространялась информация о якобы введении графиков отключения газа из-за прекращения транзита газа России по территории Украины, но это был фейк.

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