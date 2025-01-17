Скидка на три месяца. Как будет работать новый тариф на электроэнергию
Новый тариф на электроэнергию для тех, кто использует ее для отопления, заработает с 1 февраля 2025 года. И будет действовать три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко.
Таким образом, если потребляется до 2000 кВт*ч в месяц включительно, то они оплачиваются по льготному тарифу 2,64 гривны
Например, если за месяц набегает 1800 кВт*ч, то в платежках за свет будет сумма 4 752 гривны.
Если потребляется свыше 2000 кВт*ч в месяц, то по тарифу 4,32 гривны будет оплачиваться только объем, который превышает норму. До это действовало положение, что если потребляется свыше 2000 кВт*ч в месяц, то тариф - 4,32 гривны на весь объем.
Теперь если за месяц набегает 2500 кВт*ч, то формула будет следующей:
2000*2,64 + 500*4,32 = 7 440 гривен
Тариф вступает в силу с 1 февраля 2025 года. То есть платежки за январь будут рассчитываться еще по-старому. Новый подход будет действовать три месяца - до 30 апреля (до конца отопительного сезона.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство решило провести дифференциацию льготного тарифа на электроэнергию. Чтобы те украинцы, которые используют ее для отопления, смогли сэкономить.
Отметим, это не касается обычных обогревателей, которые работают от сети. Речь о специальных системах электрического отопления (когда нет обычного централизованного): электрокотлы, тепловые насосы, конвекторы и так далее.
Сегодня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине не планируют повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.