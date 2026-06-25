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Лубинец предлагает снизить проходной балл НМТ

14:46 25.06.2026 Чт
3 мин
Омбудсмен объяснил, почему результаты тестирования не отражают реальные знания детей
aimg Валерий Ульяненко
Лубинец предлагает снизить проходной балл НМТ Фото: Дмитрий Лубинец (Getty Images)
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Проходной балл Национального мультипредметного теста (НМТ) предлагают снизить со 150 до 130 из-за сверхсложных условий тестирования во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Омбудсмен отметил, что в этом году абитуриенты сдают экзамены под постоянной угрозой обстрелов. Процесс тестирования часто прерывается из-за воздушных тревог, технических сбоев и необходимости многочасового пребывания в укрытиях.

По его словам, результаты тестирования сейчас формируются под влиянием внешних обстоятельств, а не только отражают реальные знания детей. Это создает неравные условия для поступления и приводит к огромному стрессу среди выпускников.

"Право на образование не может зависеть от технических сбоев или ненадлежащей организации. Государство должно адаптировать систему образования к условиям войны, а не заставлять детей расплачиваться за его недостатки собственным будущим", - подчеркнул Лубинец.

Лубинец предлагает снизить проходной балл НМТФото: Лубинец сделал заявление по поводу НМТ (инфографика РБК-Украина)

Требования к правительству и Минобразования

Кроме снижения предельного балла, инициативу которого также разделяет Союз ректоров заведений высшего образования Украины, омбудсмен обратился к правительству и МОН со следующими предложениями:

  • вернуть право на апелляцию по некорректным тестовым задачам;
  • обнародовать тесты и правильные ответы по завершении НМТ;
  • обеспечить возможность сдачи НМТ детям, которые находятся в местах несвободы (в настоящее время в Украине более 150 таких подростков).

Отсутствие условий для организации НМТ

Лубинец напомнил, что организация НМТ этого года сопровождается рядом трудностей из-за военного положения. Например, в Одессе из-за воздушных тревог выпускники вынуждены были провести в экзаменационном центре более 13 часов без надлежащих условий.

Он отметил, что только треть областных центров работает в укрытиях. В частности, на Сумщине и Харьковщине - 100%, в Николаевской, Черниговской и Черкасской областях - около 90%, в Киевской - 70%, в Ровенской - 50%.

"Однако это только вершина айсберга. Во время 138 мониторинговых визитов в школы в 2025 году моя команда установила: большинство укрытий не отвечают требованиям безопасности, а в отдельных заведениях их нет вообще", - подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, фиксировались случаи, когда дети упускали возможность сдать экзамен в определенный день из-за технического сбоя и были вынуждены идти на дополнительную сессию.

Напомним, 8 июня в Одессе в результате почтайных воздушных тревог тестирование с НМТ длилось почти 13 часов. Дети находились в укрытии без надлежащих условий и не могли связаться с родителями, что вызвало волну негодования в обществе.

Позже стало известно, что из 1349 поступающих, составлявших НМТ в Одесской области в тот день, 105 детей подали заявления на участие в дополнительной сессии.

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