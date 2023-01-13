До 85%: как выросли цены на топливо в Украине за 2022 год

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на топливо в 2022 году. Больше всего подорожало дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в декабре по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подешевел на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% до 55,0 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% до 29,1 гривен за литр.