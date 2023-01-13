До 85%: как выросли цены на топливо в Украине за 2022 год
Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на топливо в 2022 году. Больше всего подорожало дизельное топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в декабре по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подешевел на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% до 55,0 гривен за литр.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% до 29,1 гривен за литр.
Отметим, потребительские цены в Украине за 2022 год выросли на 26,6%. Инфляция достигла максимума с 2015 года.
Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр.