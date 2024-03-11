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Уничтожая самолеты РФ, Украина создает условия для размещения своих новых F-16, - ВВС Эстонии

Фото: начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехисте (err.ee)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные недавно сбили или вывели из строя ряд российских самолетов. Благодаря этому Киев может создать условия для размещения новых истребителей F-16, которые Украина вскоре получит от Запада.

Об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехисте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, ситуация на линии фронта стала более активной и инициатива скорее находится в руках российских войск. При этом, отметил военный, Россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.

"Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой ущерб линиям обороны", - пояснил Лехисте. 

Он отметил, что Россия рискует своими самолетами, подлетая ближе к линии боевого соприкосновения.

"В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов", - уточнил он.

По оценке начальника штаба ВВС Эстонии, для сбивания российских самолетов Украина использует системы ПВО как большой, так и средней дальности, особенно системы Patriot, дальность действия которых составляет 150 километров.

Выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию собственных новых самолетов, сказал Лехисте.

"Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно, они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться превосходства в воздухе", - подчеркнул он

Полковник добавил, что Украина может получить истребители F-16 от Запада ранней весной или летом. При этом он подчеркнул, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.

F-16 для Украины

В августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16.

Для того чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а Украина подготовила инфраструктуру.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

По информации издания The New York Times, двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

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