Знищуючи літаки РФ, Україна створює умови для розміщення своїх нових F-16, - ВВС Естонії

За його словами, ситуація на лінії фронту стала активнішою й ініціатива швидше перебуває в руках російських військ. При цьому, зазначив військовий, Росія дещо змінила свою тактику, використовуючи для просування вогневу підтримку з повітря.

"Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько півтонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", - пояснив Лехісте.

Він зазначив, що Росія ризикує своїми літаками, підлітаючи ближче до лінії бойового зіткнення.

"У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків", - уточнив він.

За оцінкою начальника штабу ВПС Естонії, для збивання російських літаків Україна використовує системи ППО як великої, так і середньої дальності, особливо системи Patriot, дальність дії яких становить 150 кілометрів.

Виводячи з експлуатації російські літаки, Україна може підготуватися до розгортання власних нових літаків, сказав Лехісте.

"Звичайно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", - підкреслив він.

Полковник додав, що Україна може отримати винищувачі F-16 від Заходу ранньою весною або влітку. При цьому він наголосив, що для розміщення винищувачів F-16 немає необхідності вносити суттєві зміни в інфраструктуру України.