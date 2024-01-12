Уничтожает врага по всей линии фронта. Залужный показал работу экипажа HIMARS (видео)

"Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта", - отметил генерал.

По его словам, экипажи РСЗО постоянно в ожидании. Как только появляется вражеская цель - загрузка и выезд на огневую позицию.

"Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни одного шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их из родной земли", - рассказывают военные одного из экипажей.

РСЗО HIMARS для Украины

Напомним, Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS от западных союзников. Они способны уничтожать вражеские цели на разных расстояниях в зависимости от ракет.

В частности, HIMARS может использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Украина уже получила версию, радиус действия которой - около 160 километров.

Еще в октябре Залужный показал, как украинские защитники запускают по оккупантам ATACMS из РСЗО HIMARS.