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Уничтожает врага по всей линии фронта. Залужный показал работу экипажа HIMARS (видео)

Иллюстративное фото: появилось видео работы экипажа HIMARS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные активно уничтожают российских оккупантов и их технику при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Появилось видео работы экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Facebook.

"Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта", - отметил генерал. 

По его словам, экипажи РСЗО постоянно в ожидании. Как только появляется вражеская цель - загрузка и выезд на огневую позицию. 

"Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни одного шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их из родной земли", - рассказывают военные одного из экипажей. 

РСЗО HIMARS для Украины

Напомним, Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS от западных союзников. Они способны уничтожать вражеские цели на разных расстояниях в зависимости от ракет. 

В частности, HIMARS может использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Украина уже получила версию, радиус действия которой - около 160 километров

Еще в октябре Залужный показал, как украинские защитники запускают по оккупантам ATACMS из РСЗО HIMARS.

 

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйРСЗОВойна России против Украины