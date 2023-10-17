Залужный впервые показал запуск ракет ATACMS в Украине
Главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный сегодня, 17 октября, впервые показал запуск ракет ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"ATACMS. Работа наших воинов", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть запуск трех дальнобойных ракет.
Главнокомандующий поблагодарил военных за службу, а партнеров за поддержку.
Удар по аэродромам в оккупации
Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.
По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.
При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов.
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