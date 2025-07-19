Уничтожили тысячи врагов и держали оборону: звание Героя Украины присвоили двум погибшим воинам

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения массированной атаки РФ.

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