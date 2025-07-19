Знищили тисячі ворогів та тримали оборону: звання Героя України присвоїли двом загиблим воїнам

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.