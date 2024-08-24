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Пограничники дронами уничтожают вражеские цели на Краматорском направлении (видео)

Суббота 24 августа 2024 11:08
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Пограничники дронами уничтожают вражеские цели на Краматорском направлении (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники с помощью дронов продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику, в частности на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Сбросами с беспилотников и попаданиями FPV-дронов пограничники уничтожают вражеские цели на Краматорском направлении", - говорится в сообщении под видео.

Среди уничтоженных целей - укрытие оккупантов, два автомобиля. Также повреждены две гаубицы Д-30 и орудие-гаубица Д-20.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 21 ББМ, 42 артиллерийских системы и другую технику врага.

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 606 490 оккупантов.

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