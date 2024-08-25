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ГПСУ показали, как бригада "Гарт" благодаря дронам охотится на оккупантов возле Волчанска

Воскресенье 25 августа 2024 18:05
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ГПСУ показали, как бригада "Гарт" благодаря дронам охотится на оккупантов возле Волчанска Фото: военный дрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Бойцы бригады "Гарт" с помощью беспилотников охотятся на российских окупантов возле Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Как отмечается, недавно разведывательно-ударные группы беспилотников пограничной бригады "Гарт" поразили силу и технику противника на Волчанском направлении. В частности, по одним координатам отработал дрон-бомбер, а по другим объектам удары нанесли дроны-камикадзе.

"В лесополосах были обнаружены и поражены захватчики - несколько мест сосредоточения пехоты и автомобиль уничтожены", - говорится в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ.

В посту добавили, что подразделения Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны Украины продолжают противодействовать российским войскам, КОТОРЫЕ вторглись на север Харьковской области.

Напомним, что вчера появилось видео, как украинские пограничники с помощью дронов продолжают уничтожать россиян и их технику на Краматорском направлении.

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