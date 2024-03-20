Уничтожили склад и технику. ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

Украинские военные остановили массированный штурм российских оккупантов. В частности, удалось уничтожить склад и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

"60 ОМБр остановила массированный штурм россиян", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 52-му батальону 63-й отдельной механизированной бригады удалось окончательно уничтожить технику и личный склад врага.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 29 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ провели разведку боевыми действиями вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки. Российские войска пытаются продвинуться в район Тернов и к Торскому.