Уничтожили "планету". Хакеры атаковали базу данных с российских спутников

Как отмечает ГУР, в России была уничтожена база данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". Это российское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов, прежде всего военных.

Атаку против дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала космической гидрометеорологии совершили киберволонтеры из группы "BO Team".

По данным ГУР, хакерам удалось уничтожить 280 серверов. Объем уничтоженной информации - около 2 петабайт (200 миллионов гигабайтов) данных. Стоимость потерянного Россией цифрового массива может составить не менее 10 млн долларов.

Среди уничтоженных данных: метео- и спутниковые данные, активно использовавшие Минобороны, МЧС РФ, "Роскосмос" и ряд других ведомств. Также уничтожены наработанные годами уникальные исследования.

Кроме того, не подлежит восстановлению суперкомпьютер, которым был оборудован центр. Один такой вычислительный гаджет вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. Разведка добавляет, что в условиях санкций России вряд ли получится получить такой софт.

"Вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирование экстренного электропитания здания центра", - подчеркивает ГУР.

Фото: хакеры атаковали базу данных с российских спутников (t.me/DIUkraine)

Другие кибератаки

Напомним, 31 декабря украинская ІТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор".

Также украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России. Это результат работы за последние полгода.

По данным РБК-Украина, хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ. Хакеры похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.