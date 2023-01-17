За уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить сама РФ, - премьер Эстонии

"Это несправедливо, когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины, а помогают Украине наши налогоплательщики. За то, что уничтожено, должна платить сама РФ", - заявила премьер-министр.

Каллас добавила, что замораживание активов не дает право собственности на них. Она отмечает, что нужно иметь юридическое основание для их конфискации.

"Поскольку страны ЕС являются правовыми государствами, естественно эти решения должны соответствовать всем правилам, в том числе международным", - пояснила Каллас.

Она отметила, что Эстония поможет Европейской комиссии прийти к этим решениям, а их поиск уже идет.