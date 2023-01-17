За знищену інфраструктуру в Україні мусить платити сама РФ, - прем’єр Естонії

"Це несправедливо, коли Росія знищує інфраструктуру України, а допомагають Україні наші платники податків. За те, що знищено, повинна платити сама РФ", - заявила прем’єр-міністр.

Каллас додала, що заморожування активів не дає права власності на них. Вона зазначає, що треба мати юридичну підставу для їх конфіскації.

"Оскільки країни ЄС є правовими державами, природно, ці рішення повинні відповідати всім правилам, у тому числі міжнародним", - пояснила Каллас.

Вона зазначила, що Естонія допоможе Європейській комісії прийти до цих рішень, а їх пошук вже триває.