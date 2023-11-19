Уничтожены три важных объекта врага. Названы потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Таврическое направление продолжает лидировать по количеству потерь РФ в живой силе - почти половина от общего количества за сутки. Кроме того, на этом участке были уничтожены и три важных объекта врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Уничтожено 36 единиц военной техники. В частности, 9 ББМ, 4 артсистемы, 2 средства ПВО, 13 БпЛА, 6 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще три важных объекта врага", - рассказал он.

Кроме того, еще 11 единиц военной техники врага повреждены. Что касается живой силы, то по данным генерала, потери врага на этом направлении составили 531 человек.

"Пять оккупантов сдались в плен", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте и общие потери врага

По данным Генштаба, российские захватчики продолжают штурмовать под Бахмутом и пытаются окружить Авдеевку. В частности, как отметил Тарнавский, украинские военные стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Генарал Тарнавский показал фото из Авдеевки (t.me/otarnavskiy)

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Что касается общих потерь за сутки, то потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.