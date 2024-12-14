В ISW оценили последствия ударов Украины западным оружием по России

Удары Украины по России западным оружием могут уменьшить количество атак бомбами по территории страны. Эта тенденция уже подтверждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

"Украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближнем тылу могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов планерных бомб по Украине", - считают аналитики.

Так, по данным Генштаба ВСУ, которые приводит Институт изучения войны, за первые 12 дней декабря российские войска выпустили всего 431 планерную бомбу по сравнению с тем, что за первые 12 дней ноября было выпущено 1472 планерные бомбы, а всего за ноябрь более 3300 планерных бомб.

"Таким образом, российские войска пока намерены выпустить лишь треть от общего количества планерных бомб, выпущенных российскими войсками в ноябре, в этом месяце", - отмечают в ISW.

Кроме того, по мнению аналитиков, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow "может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше в России".

Удары Украины по российской ПВО

С конца октября 2024 года украинские войска также проводят целенаправленную кампанию по нанесению ударов по российским радарам и системам ПВО на территории оккупированных регионов Украины и вблизи тыловых районов России.

"Эта кампания может привести к ухудшению состояния российской системы противовоздушной обороны, особенно над оккупированной Украиной, до такой степени, что российские пилоты все чаще будут не хотеть осуществлять планерные бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов", - говорят аналитики.

В частности, как пишет украинская правозащитная организация Truth Hounds, данные которой приводит ISW, украинские силы уничтожили по меньшей мере 33 российских истребителя Су-34 в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года.

"Уничтожение почти 30% российских самолетов Су, если это правда, может также повлиять на способность России наносить удары планерными бомбами по Украине, хотя непонятно, когда эти потери произошли по сравнению с недавним падением количества ударов планерных бомб", - констатируют аналитики.