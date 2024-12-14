Более тысячи оккупантов и 53 дрона. Генштаб обновил потери РФ в Украине
За сутки, 13 декабря, ВСУ ликвидировали почти 1040 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" больше полсотни беспилотников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 761160 (+1040) человек ликвидировано;
- танков - 9539 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин - 19675 ед.;
- артиллерийских систем - 21102 (+24) ед;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1023 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20229 (+53) ед.;
- крылатые ракеты - 2861 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31217 (+40) ед.;
- специальная техника - 3644 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Российские войска не прекращают атаки на фронте в Укораине. Самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлении.
В частности, в Донецкой области возле Покровска приостановила работу угольная площадка "Шахтоуправления "Покровское". Это крупнейшая в Украине шахта по добыче коксующегося угля.
Отметим, как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими". В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.
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