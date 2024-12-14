Более тысячи оккупантов и 53 дрона. Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки, 13 декабря, ВСУ ликвидировали почти 1040 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" больше полсотни беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Российские войска не прекращают атаки на фронте в Укораине. Самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлении.

В частности, в Донецкой области возле Покровска приостановила работу угольная площадка "Шахтоуправления "Покровское". Это крупнейшая в Украине шахта по добыче коксующегося угля.

Отметим, как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими". В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

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