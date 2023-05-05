ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и станцию РЭБ, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Пятница 05 мая 2023 07:13
Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и станцию РЭБ, - Генштаб Фото: ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и станцию РЭБ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 1 пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, сообщается, что украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по двум складам боеприпасов противника, а также уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, украинскими силами ПВО уничтожены 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Напомним, что прошлой ночью, 4 мая, для воздушной атаки на Украину войска РФ использовали до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

Также стало известно, что в Одессе 3 дрона ударили по общежитиям и вызвали пожар, который уже ликвидировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Генштаб ВСУ Вторжение России в Украину
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой