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Во временно оккупированных районах Херсонской области прозвучала серия взрывов

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Воскресенье 18 июня 2023 07:28
Во временно оккупированных районах Херсонской области прозвучала серия взрывов Фото: взрывы в Рыково Херсонской области звучали ночью 18 июня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В нескольких временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области сегодня ночью, 18 июня, прозвучали взрывы. Сообщается о детонации на складах российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Во временно оккупированных районах Херсонской области прозвучала серия взрывовТак, в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области уже несколько часов продолжаются взрывы на территории элеватора, в воздух поднимается дым. По предварительным данным, зафиксировано попадание в крупный склад с оружием.

Во временно оккупированных районах Херсонской области прозвучала серия взрывовКроме того, сообщается о взрывах в Лазурном Скадовского района Херсонской области в районе детского лагеря "Солнечный".

Взрывы на оккупированной части Херсонской области

Оккупанты регулярно подвергаются обстрелам на побережье Азовского и Черного морей. Это вызывает панику среди российских военных. Как заявляют россияне, удары якобы наносятся системами HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow.

Так, ранее украинским военным удалось уничтожить группу оккупантов на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Более того, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки.

Также 10 июня взрывы слышали в Железном Порту. Предполагается, что в результате обстрела разрушен отель "Позитив".

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