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Воздушные силы подтвердили уничтожение склада боеприпасов РФ в Херсонской области

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Геническ, Воскресенье 18 июня 2023 10:38
Воздушные силы подтвердили уничтожение склада боеприпасов РФ в Херсонской области Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что украинская авиация поразила склад боеприпасов оккупантов вблизи Геническа.

"Вы видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов - больше огня", - сказал Игнат.

Также командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео с горящими складом россиян.

Пожар в Херсонской области

Напомним, рано утром 18 июня в сети появилось видео, на котором зафиксирован масштабный пожар.

Сообщалось, что в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области ВСУ ударили по складу боеприпасов оккупантов. Также заявляли о взрывах в Лазурном Скадовского района.

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