Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник

В Крыму украинские дроны поразили российский корабль Сергей Котов. Это спецоперация с участием ГУР.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

В частности источник в спецслужбах подтвердил поражение российского патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов". За данными издания, это спецоперация с участием Главного управления разведки Минобороны.

Также известно, что атаковали вражеский корабль морские дроны, добавляет собеседник.

Что это за корабль

"Сергей Котов" - это модульный патрульный корабль проекта 22160. Он один из новейших кораблей в военно-морском флоте РФ. Он был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

Полное водовмещение - 1800 тонн, экипаж состоит из 80 человек, автономность плавания составляет до 60 суток.

Что этому предшествовало

Напомним, что этой ночью в районе временно оккупированной Керчи были слышны взрывы. В сети сообщали, что в результате атаки дронов мог быть потоплен российский корабль "Сергей Котов". Впоследствии это начали подтверждать и сами пророссийские СМИ.

Сообщалось, что корабль пошел на дно и есть жертвы среди экипажа. В общей сложности после полуночи очевидцы в Керчи насчитали пять мощных взрывов.

Реакция ОП и ВСУ

На фоне новости об уничтожении очередного вражеского корабля руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "Черноморский флот РФ - это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму".

Также появилась и реакция военных. Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала новую "бавовну" в оккупированном Крыму.

"Взрывается что-то в Крыму в рамках законов и правил ведения войны, которых Украина придерживается, когда происходит перечень каких-то событий. Это и называется, собственно, сезон "бавовны". К счастью, когда он начинается и новая его стадия началась фактически с 1 марта, с потеплением, с весной, мы можем говорить, что наш потенциал не потерян. Семена имеем, а там как засеем обильно, то соберем урожай. Пока наслаждаемся процессом", - сказала она.

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