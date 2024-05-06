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Уничтожение скоростного катера "Мангуст". СМИ установили локацию удара (фото)

Понедельник 06 мая 2024 16:14
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Уничтожение скоростного катера "Мангуст". СМИ установили локацию удара (фото) Фото: в СМИ показали спутниковые снимки после удара по скоростному катеру России "Мангуст" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 мая, подразделение разведчиков Group 13 уничтожило российский скоростной патрульный катер "Мангуст" с помощью морского дрона Magura V5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что операция была проведена в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

Как пояснили в разведке, катера такого класса враг использует в качестве многоцелевого скоростного судна для:

  • патрулирования акватории;
  • борьбы с диверсантами;
  • поисково-спасательных операций.

Изготавливают "Мангусты" еще с 2000 годов. Длина катера достигает до 20 метров и 5 метров в ширину. В частности скорость составляет до 50 узлов.

"В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием - пулеметной установкой калибром 14,5 мм", - рассказывает ГУР.

В частности, на борту катера установлены:

  • два автоматических гранатомета АГС-17;
  • ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64;
  • два ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Стоимость "Мангуста" составляет около 3 миллионов долларов.

Спутниковый снимок

Тем временем "Радио Свобода" продемонстрировала место удара разведчиков по катеру. Точную локацию удалось установить благодаря снимкам Planet Labs. В частности, можно увидеть место попадания и поврежденный вследствие удара пирс.

Уничтожение скоростного катера &quot;Мангуст&quot;. СМИ установили локацию удара (фото)

Фото: в СМИ показали спутниковые снимки после удара по скоростному катеру России "Мангуст" (t.me/svoboda_radio)

Magura V5

Добавим, что уничтожение Мангуста не было единственной операцией во время которой применяли морские дроны Magura V5. В качестве примера, благодаря им также были уничтожены:

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