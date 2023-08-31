Уничтожение самолетов в Пскове. В ISW проанализировали успешную атаку дронов

Во время масштабной атаки дронов прошлой ночью, зафиксированной в разных областях РФ, силы и средства ППО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Эти БПЛА не заметили, вероятно, из-за сосредоточивания россиянами ПВО именно на прикрытии своей столицы.

Сообщается, что украинские силы уничтожили четыре российских самолета Ил-76 во время удара беспилотников по российскому аэродрому в Псковской области в ночь с 29 на 30 августа.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что в результате удара БПЛА были уничтожены 4 российских Ил-76, и, возможно, повреждено еще 2 самолета на аэродроме "Псков", но в военной разведке не прокомментировали характер удара и не взяли на себя ответственность за него.

Геолокированные кадры и российские источники подтвердили факт удара и уничтожение как минимум двух российских самолетов Ил-76.

Российские "военкоры" утверждают, что по аэродрому Пскова был нанесен удар более 21 украинского дрона.

Российские источники, в том числе в Минобороны РФ, заявили, якобы системы ПВО и РЭБ также сбивали беспилотники над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, будто бы российская ПВО отразила массированный удар украинских беспилотников по Центральному федеральному округу (крупному административному округу, включающему Москву, но не Псков). Также он рассказал, что по крайней мере 1 из БПЛА направлялся в сторону Москвы, что, возможно, позволяет предположить, что российские власти могли первоначально полагали, что ВСУ якобы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее.

Эксперты считают, что российские силы, возможно, сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы, и "каким-то образом не заметили необычно большое количество украинских дронов, которые, как сообщается, нанесли удар по аэродрому Пскова".

Также в публикации говорится, что беспилотники, сбитые российской ПВО над шестью другими областями, скорее всего, направлялись в Москву или Псковскую область и, вероятно, не были частью вероятных усилий Украины по нанесению ударов по целям в других областях РФ.

Российские пропагандисты и "военкоры" раскритиковали силы РФ за их неспособность защитить российскую территорию и военные объекты, одновременно критикуя недавние усилия Минобороны по цензуре. Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинский удар по аэродрому "Псков" свидетельствует о том, что российская ПВО не адаптировалась к защите от повторяющихся ударов украинских беспилотников, в отличие от того, как адаптировалась российская ПВО в оккупированном Крыму.

"Военкор" также раскритиковал российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах.

Другой известный российский военный блогер выразил обеспокоенность тем, что на западе РФ не будет безопасных мест из-за растущих технических возможностей Украины, и предположил, что российские силы должны учитывать это при обеспечении безопасности военных и стратегических объектов.

Тем не менее, другой "военкор" отметил, что требования к российским властям по обеспечению безопасности и защиты аэродромов находятся на "качественно другом уровне" по сравнению с тем, что было раньше.

Российские источники также подвергли сомнению недавние усилия Минобороны РФ по цензуре, отметив необходимость правдивости и честности в освещении якобы украинских ударов по территории России, включая одного российского "военкора", который раскритиковал официальные российские телеканалы за то, что они не сообщали об украинских ударах.

Известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил свое возмущение в ответ на удар беспилотника и раскритиковал российскую элиту, которая призывает Кремль "заморозить" войну против Украины и вести переговоры, чтобы спасти российскую экономику.

Ключевые выводы:

В ночь на 30 августа войска РФ нанесли крупномасштабный ракетный и беспилотный удар преимущественно по Киеву, вероятно, в ответ на ранее проведенные атаки БПЛА на российские Московскую и Псковскую области.

По состоянию на 30 августа украинская легкая пехота (вероятно, разведывательные подразделения) проникла к востоку от российских полевых укреплений возле Вербового.

Сообщается, что Кремль предпринял ряд усилий, чтобы заставить замолчать или сбить с толку сообщениями о похоронах вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что, вероятно, указывает на то, что Кремль по-прежнему обеспокоен привлекательностью Пригожина в РФ и среди "вагнеровцев" даже после его смерти.

Некоторые российские чиновники, возможно, исследуют мнение "военкоров" о Пригожине и его смерти, чтобы выявить и подвергнуть цензуре российских ультранационалистов, явно не связанных с Пригожиным или ЧВК "Вагнера".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 августа подтвердил свою лояльность российскому диктатору Владимиру Путину, продолжая попытки дистанцироваться от руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Войска РФ 30 августа провели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

30 августа ВСУ провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, и на западе Запорожской области.

Сообщается, что Минобороны РФ запретило наемникам ЧВК "Вагнера" участвовать в боевых действиях в Украине.

Украинский крымский партизанский отряд "Атеш" заявил, что его партизаны 29 августа успешно взорвали взрывное устройство в предвыборном штабе партии "Единая Россия" в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Удары дронов по аэродрому в Пскове

Напомним, что в ночь на 30 августа Украина атаковала беспилотниками сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Согласно данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Добавим также, что уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки беспилотников на аэродром под российским Псковом.