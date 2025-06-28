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Конгрессмены-демократы раскритиковали кадровые сокращения в Госдепе США

Суббота 28 июня 2025 02:40
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Конгрессмены-демократы раскритиковали кадровые сокращения в Госдепе США Фото: здание Государственного департамента США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Конгрессмены от Демократической партии обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой отказаться от сокращения штата Государственного департамента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Группа из 60 членов Палаты представителей США от Демократической партии обратилась к государственному секретарю Марко Рубио с призывом прекратить реализацию инициатив, предусматривающих сокращение штата Госдепартамента, отмену моратория на трудоустройство и ограничение в проведении трижды в год экзамена для поступления в Дипломатическую службу.

В инициированном конгрессменом от Вирджинии Доном Бейером письме, выражается обеспокоенность из-за сообщения о намерениях администрации президента Дональда Трампа уволить около 700 сотрудников дипломатической службы, которые сейчас проходят службу на внутренних должностях в США.

По мнению авторов обращения, реализация таких шагов лишит страну важного кадрового ресурса в период, когда роль дипломатии является особенно острой.

Законодатели отмечают, что фактическое наказание работников за выполнение обязанностей в пределах США, противоречит принципам эффективной и приоритетной реорганизации, которая должна способствовать сохранению высококвалифицированных кадров и учитывать специфику дипломатической службы.

Отдельно подчеркивается, что отмена экзаменов для поступления в Дипломатическую службу в феврале и июне замедлит процесс привлечения новых специалистов и негативно повлияет на обновление кадрового состава.

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA), которая выполняет функции как профсоюза, так и профессионального объединения, заявила, что "решительно выступает против односторонних изменений, которые Государственный департамент вносит в процедуры сокращения штата дипломатической службы, ведь это серьезно подрывает способность США проводить внешнюю политику в чрезвычайно сложный геополитический момент".

В организации отметили, что предложенные изменения противоречат действующим установкам от 22 апреля, согласно которым текущее место прохождения службы не должно учитываться в решениях о сокращении. В AFSA предупредили, что новые правила могут привести к масштабным кадровым чисткам и создают опасный прецедент, когда ведомство меняет установленные нормы под предлогом повышения "эффективности".

Как ранее заявил госсекретарь Марко Рубио, реструктуризация Госдепартамента призвана сделать учреждение менее бюрократизированным и более действенным в новую эпоху геополитического противостояния.

По его словам, сокращение программ и закрытие отдельных подразделений позволят лучше согласовать деятельность ведомства с внешнеполитическими приоритетами администрации президента Трампа.

В Госдепартаменте отказались комментировать содержание обращения конгрессменов, отметив, что ведомство не комментирует переписку с Конгрессом.

Сокращение чиновников в США

С приходом к власти на второй президентский срок, администрация Дональда Трампа начала сокращение штата федеральных служащих для уменьшения финансовых затрат.

В частности, в рамках реформы, Трамп ликвидировал Департамент образования США, назвав его вредным для интересов Америки.

Кроме того, в Белом доме рекомендуют Госдепартаменту прекратить финансирование программ, расследующих военные преступления.

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