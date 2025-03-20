Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

Президент отметил, что "сегодня мы делаем очень исторический шаг, который готовился 45 лет". Он также пообещал подписать исполнительный указ, который "раз и навсегда" начнет ликвидацию образовательного ведомства.

"Департамент образования здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, преимущественно укомплектован радикально-левыми марксистскими бюрократами, которые во всем враждебны западной цивилизации, враждебны американским интересам и враждебны нашим основополагающим документам и культуре. Они используют свою должность и влияние, чтобы пытаться навязывать свои планы", - заявил Трамп.