Администрация Трампа начинает второй этап сокращения федеральных служащих
В Соединенных Штатах стартует второй этап реформирования федерального правительства администрацией президента Дональда Трампа. Он предусматривает дальнейшее сокращение количества федеральных госслужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во вторник, 11 февраля, президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому руководителям федеральных агентств приказано начать подготовку к масштабным увольнениям, известным как "сокращения штатов" (reductions in force, RIF). Агентства будут сотрудничать с Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска над выполнением мандата о реформировании деятельности федерального правительства.
Указ под названием "Реализация президентской инициативы по оптимизации рабочей силы "Департамента эффективности правительства" строго ограничивает возможности федеральных ведомств нанимать больше сотрудников, а также обязывает руководителей ведомств тесно координировать с представителями DOGE будущие планы по найму на работу.
После отмены введенной Трампом заморозки найма, ведомствам будет разрешено заменять только одного из каждых четырех работников, которые увольняются, а найм будет ограничиваться сферами с наибольшей потребностью в кадрах.
Кроме того, ведомства не смогут заполнять вакансии на карьерные должности, которые, по мнению руководителей команды Департамента эффективности, должны оставаться открытыми, если только руководитель ведомства не решит, что они должны быть заполнены. Руководители DOGE в каждом ведомстве ежемесячно будут подавать в Департамент отчет о найме на работу.
Кроме того, указ предусматривает приоритетность сокращений среди федеральных ведомств, которые Трамп наметил в первые недели своего пребывания в должности, включая инициативы всех департаментов по разнообразию, равенству и инклюзивности, а также усилия ведомств или операции, которые его администрация приостанавливает или закрывает.
Согласно информационному бюллетеню Белого дома, ведомства пересмотрят, какие подразделения - или целые агентства - "могут быть ликвидированы или объединены, поскольку их функции не предусмотрены законом",
В указе уточняется, что сокращения не будут касаться общественной безопасности, иммиграционной службы и правоохранительных органов.
Кадровая реформа администрации Трампа
В CNN отмечают, что 2,4 миллиона федеральных чиновников уже были поражены быстрой и многосторонней атакой Трампа, что заставило многих из них опасаться за свое будущее на государственной службе.
Ранее президент прибегнул к ликвидации определенных инициатив и ведомств и отстранению их сотрудников. В обмен представители Маска заполонили все федеральные ведомства и получили доступ к их внутренним системам.
Сообщение о сокращении служащих было ожидаемым. На прошлой неделе администрация Трампа анонсировала массовые увольнения федеральных служащих, которые не приняли предложение отложенной отставки, приостановленное федеральным судьей.
Более 65 тысяч работников приняли это предложение, хотя это все еще не соответствует цели Белого дома, которая предусматривает увольнение от 5% до 10% работников.
За последние три недели Трамп распорядился отправить в оплачиваемый административный отпуск работников всех федеральных ведомств, которые занимаются вопросами разнообразия, равенства, инклюзии и доступности.
Президент также решил ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID). Однако федеральный судья временно заблокировал этот план.
В воскресенье сотрудникам Бюро финансовой защиты потребителей сообщили, что штаб-квартира агентства в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыта на этой неделе и что они должны работать удаленно.
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