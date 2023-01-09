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"Уничтоженные" HIMARS продолжают сжигать склады. У Резникова высмеяли ложь россиян

Иллюстративное фото: у Резникова высмеяли ложь россиян о HIMARS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают распространять фейки об "уничтоженных" РСЗО HIMARS и "убитых" украинских военных, но их склады все так же сгорают, а наступления проваливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

"Уничтоженные", по словам российского Минобороны, HIMARS ежедневно сжигают склады и казармы оккупантов. Сотни якобы "убитых" украинских солдат отражают рашистские суицидальные атаки в Бахмуте и Соледаре. История знает битвы, выигранные с помощью хитрости. Но ложь всегда побеждает сама себя", - подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

Напомним, 3 января, Минобороны РФ сообщило в отчете о якобы "уничтожении двух пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства". Эту информацию почти сразу опровергли в Белом доме.

Также мы писали, что 8 января оккупанты заявляли о якобы "большом количестве жертв в рядах ВСУ" в результате обстрела Краматорска. Но позже появились видео с места обстрела, где никаких следов пострадавших и убитых украинских военных.

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