В армии РФ не стало еще 1050 солдат: Генштаб обновил потери противника за сутки
Фото: российские оккупанты потеряли 11 тысяч танков за время полномасштабной войны (Getty Images)
За последние сутки, с 8 на 9 июля, россияне потеряли на фронте еще 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили 68 артсистем, 227 дронов и 119 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 029 660 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 000 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 22 969 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 30 102 (+68) ед;
- РСЗО - 1434 ед;
- средства ПВО - 1193 (+1) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 457 (+227) ед;
- крылатых ракет - 3439 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 575 (+119) ед;
- специальной техники - 3929 (+2) ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер, 8 июля, на фронте было произошло 148 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
Подробнее о сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.
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