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В армии РФ не стало еще 1050 солдат: Генштаб обновил потери противника за сутки

Среда 09 июля 2025 07:15
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В армии РФ не стало еще 1050 солдат: Генштаб обновил потери противника за сутки Фото: российские оккупанты потеряли 11 тысяч танков за время полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 8 на 9 июля, россияне потеряли на фронте еще 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили 68 артсистем, 227 дронов и 119 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 029 660 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 000 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 969 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 30 102 (+68) ед;
  • РСЗО - 1434 ед;
  • средства ПВО - 1193 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 457 (+227) ед;
  • крылатых ракет - 3439 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 575 (+119) ед;
  • специальной техники - 3929 (+2) ед.

В армии РФ не стало еще 1050 солдат: Генштаб обновил потери противника за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 8 июля, на фронте было произошло 148 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Подробнее о сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

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