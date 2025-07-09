В армии РФ не стало еще 1050 солдат: Генштаб обновил потери противника за сутки

За последние сутки, с 8 на 9 июля, россияне потеряли на фронте еще 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили 68 артсистем, 227 дронов и 119 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 8 июля, на фронте было произошло 148 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Подробнее о сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

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