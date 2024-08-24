Уничтоженное авто: что такое выбраковка и как снять транспортное средство с регистрации

Чтобы снять с регистрации такое транспортное средство, существует услуга выбраковки в сервисных центрах МВД.

В частности, как отмечают в МВД, с начала года украинцы выбраковали более 23,6 тысяч транспортных средств, из них 17,6 тысяч легковых авто. За аналогичный период 2023 года было выбраковано 12,7 тысячи транспортных средств, из них 8,4 тысячи "легковиков".

Как выбраковать транспортное средство

Чтобы осуществить данную процедуру, владельцу следует обратиться в сервисный центр МВД, предварительно взять талон на услугу "перерегистрация транспортного средства" через онлайн функционал е-записи или в терминале в помещении сервисного центра МВД. С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Фото: как выбраковать транспортное средство (hsc.gov.ua)

В то же время следует отметить, что если номерные знаки или свидетельство о регистрации транспортного средства были украдены, нужно предоставить постановление (справку) от органа внутренних дел о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела.

Выбраковать автомобиль может также законный представитель владельца. Для этого, кроме вышеуказанных документов, нужно предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

Услуга по выбраковке транспортного средства безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Выбраковать, например, автомобиль невозможно, если он находится в розыске или под арестом.

После выбраковки транспортного средства возобновление регистрации возможно только по решению суда.