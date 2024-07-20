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Какие водительские документы нужно обменять при изменении персональных данных: объяснения МВД

Украина, Суббота 20 июля 2024 18:30
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Какие водительские документы нужно обменять при изменении персональных данных: объяснения МВД Фото: как обменять водительское удостоверение (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

В случае смены фамилии, имени или отчества водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней. Сделать это можно в любом сервисном центре МВД или онлайн через кабинет водителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД.

Как отмечают в ведомстве, при личном обращении в сервисный центр МВД с собой нужно иметь:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке - ред.);
  • удостоверение водителя, подлежащего обмену;
  • медицинская справка (во время действия военного положения не обязательна - ред.).

В сервисном центре МВД администратор сфотографирует человека на документ и выдаст новое водительское удостоверение. Стоимость обмена около 572 грн., без учета банковской комиссии.

Какие водительские документы нужно обменять при изменении персональных данных: объяснения МВДФото: графика порядка действий обмена водительского удостоверения при изменении персональных данных (hsc.gov.ua)

Также обменять водительские права в связи с изменением персональных данных можно онлайн через Кабинет водителя. В главном сервисном центре МВД объясняют, что для этого нужно авторизоваться, заполнить все необходимые поля и скачать скан-копии документа, подтверждающего личность и документа, подтверждающего изменение личных данных.

Отмечается, что новое водительское удостоверение заказчик может забрать в сервисном центре МВД, в отделении "Укрпочты", или курьером по указанному адресу. При заказе онлайн-услуги предусмотрено до 3 рабочих дней для рассмотрения заявки, логистические услуги предоставляются отдельно.

В ведомстве отмечают, что ориентировочная стоимость услуги составляет 572 гривен за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 гривен за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.

Вариант онлайн заказа подходит для владельцев водительского удостоверения, фото которого отображается в Кабинете водителя, и есть все данные в электронном реестре. В противном случае, нужно обращаться в сервисный центр МВД лично.

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства

Чтобы получить новое свидетельство о регистрации ТС, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время.

С собой нужно иметь следующие документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение персональных данных;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.

Какие водительские документы нужно обменять при изменении персональных данных: объяснения МВДФото: графика действий при обмене свидетельства о регистрации транспортного средства при изменении персональных данных (hsc.gov.ua)

В то же время, отмечается, что при перерегистрации транспортного средства в связи с изменением персональных данных не нужно проходить экспертный осмотр или заменять номерные знаки. Владелец получает новый бланк свидетельства регистрации транспортного средства.

Водителям в Украине

Напомним, недавно мы рассказывали, что у кандидата в водители есть два варианта, как освоить теоретическую часть: в аккредитованной автошколе или самостоятельно.

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