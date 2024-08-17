Регистрация авто: могут ли владельцы новых автомобилей упростить процедуру оформления
Зарегистрировать новое авто владелец может либо лично, либо делегировать полномочия продавцу. Автосалоны генерируют доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного сервисцентра МВД.
Отмечается, что новый автомобиль не требует осмотра экспертной службой МВД, а транзитные номерные знаки могут не выдаваться. Авто может оставаться в автосалоне до момента полного завершения регистрации, после чего новый владелец просто забирает зарегистрированное транспортное средство.
Да, автосалоны формируют акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и перерегистрировать авто.
Фото: покупка нового авто (иллюстративное фото freepik.com)
Документы для регистрации
Для регистрации нового авто в сервисном центре МВД владельцу необходимо иметь при себе следующее:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- таможенные документы;
- договор-купли-продажи;
- сертификат соответствия;
- доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).
Фото: покупка нового авто (иллюстративный фото GettyImages)
Уплата сбора
Кроме того, во время первой регистрации легковых автомобилей в сервисных центрах МВД владельцы должны оплатить сбор в Пенсионный фонд. В 2024 году размер сбора определяется стоимостью авто:
- до 499 620 грн – 3%;
- от 499 620 до 878 120 грн – 4%;
- свыше 878 120 грн – 5%.
Как отмечают в главном сервисцентре МВД, для электромобилей сбор в Пенсионный фонд не уплачивается.
Фото: покупка нового авто (иллюстративный фото GettyImages)
Водителям в Украине
Напомним, недавно мы рассказывали, как правильно подать документы в сервисцентр МВД для регистрации растаможенного авто.
Накануне мы сообщали, какие водительские документы следует обменять при изменении персональных данных.
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